Продукты, которые запрещено употреблять гипертоникам

Большинству людей, которым ставят диагноз гипертония, назначают специальную диету. Она заключается в том, чтобы человек избегал продуктов, повышающих холестерин, а также те блюда, где слишком много соли. Дело в том, что холестериновые бляшки способствуют правильной работе сосудов, а соленая пища задерживает воду в организме. В материале “Рамблера” — о том, какие конкретно продукты нужно исключить из своего рациона, если вы страдаете повышенным давлением.

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Алкоголь

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Спиртные напитки опасны для гипертоников тем, что задерживают воду в организме. Также они влияют на сосуды. Дело в том, что при употреблении алкоголя сосуды расширяются и артериальное давление может снизиться. Однако уже после того, как организм переработает спиртное, сосуды сужаются еще сильнее, поэтому цифра на тонометре становится больше, чем была до этого.

Соленая пища

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежедневно человеку стоит употреблять от 3 до 5 граммов соли. Это касается всей соленой пищи, а не только подсаливания. Учитывайте соль, которая есть в соусах, овощных соках, снеках и хлебе. Соль задерживает воду в организме и способствует повышению артериального давления, поэтому употреблять ее в больших количествах не рекомендуется. Особенно стоит обратить внимание на снеки, соленья и напитки с солью.

Крепкие напитки

Также стоит отказаться от кофе с кофеином, крепкого черного и зеленого чая. В них содержится кофеин, который способствует сужению сосудов. Поэтому и повышается давление. Однако, если вы все-таки выпили 2-3 чашки кофе или чая, стоит пить больше воды, чтобы вывести кофеин из организма.

Жирное и переработанное мясо

Не стоит употреблять мясо, в котором много жира. Такой продукт провоцирует повышение холестерина в организме, а соответственно, появление бляшек на сосудах. После этого повышается артериальное давление. В переработанных мясных продуктах также содержится много жира, так как делают их из субпродуктов.