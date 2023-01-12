Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
2 часа назад

Продукты, которые запрещено употреблять гипертоникам

Мария Каткова
Денис Прокофьевэксперт

Большинству людей, которым ставят диагноз гипертония, назначают специальную диету. Она заключается в том, чтобы человек избегал продуктов, повышающих холестерин, а также те блюда, где слишком много соли. Дело в том, что холестериновые бляшки способствуют правильной работе сосудов, а соленая пища задерживает воду в организме. В материале “Рамблера” — о том, какие конкретно продукты нужно исключить из своего рациона, если вы страдаете повышенным давлением.

Продукты, которые запрещено употреблять гипертоникам
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Алкоголь

Видео дня

Спиртные напитки опасны для гипертоников тем, что задерживают воду в организме. Также они влияют на сосуды. Дело в том, что при употреблении алкоголя сосуды расширяются и артериальное давление может снизиться. Однако уже после того, как организм переработает спиртное, сосуды сужаются еще сильнее, поэтому цифра на тонометре становится больше, чем была до этого.

Соленая пища

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежедневно человеку стоит употреблять от 3 до 5 граммов соли. Это касается всей соленой пищи, а не только подсаливания. Учитывайте соль, которая есть в соусах, овощных соках, снеках и хлебе. Соль задерживает воду в организме и способствует повышению артериального давления, поэтому употреблять ее в больших количествах не рекомендуется. Особенно стоит обратить внимание на снеки, соленья и напитки с солью.

Крепкие напитки

Также стоит отказаться от кофе с кофеином, крепкого черного и зеленого чая. В них содержится кофеин, который способствует сужению сосудов. Поэтому и повышается давление. Однако, если вы все-таки выпили 2-3 чашки кофе или чая, стоит пить больше воды, чтобы вывести кофеин из организма.

Жирное и переработанное мясо

Не стоит употреблять мясо, в котором много жира. Такой продукт провоцирует повышение холестерина в организме, а соответственно, появление бляшек на сосудах. После этого повышается артериальное давление. В переработанных мясных продуктах также содержится много жира, так как делают их из субпродуктов.

При гипертонии всем рекомендован стол номер 10. Он исключает определенные продукты, особенно те, которые в большом количестве содержат холестерин. Помимо этого мы исключаем алкогольные напитки, острые, соленые и жирные закуски, какао и шоколад, сливочное мороженое, блюда на свином жире, субпродукты, икру, десерты с жирным кремом, жирные сорта мяса и крепкие мясные бульоны.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
ЗОЖ,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители