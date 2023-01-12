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46 минут назад

Как привычки, связанные со сном, влияют на ваш вес

Ferra.ru

Научно доказано, что при недосыпе у человека повышается вероятность развития болезней сердца, сахарного диабета, проблем с психикой, появления различных травм, снижения производительности, смерти. Кроме того, недостаток сна связан и с ожирением, особенно у детей.

Как привычки, связанные со сном, влияют на ваш вес
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Довольно легко понять, как и почему человек набирает вес при избытке сна: он просто мало двигается. И менее очевидно появление лишних килограммов при недосыпе.

Научные исследования показали, что у людей, которые плохо мало, в организме был повышен уровень грелина и снижен уровень лептина.

Грелин представляет собой гормон, вызывающий у человека чувство голода. А лептин, наоборот, посылает в мозг сигнал о том, что вы сыты.

То есть если вы станете недосыпать, то это приведёт к тому, что в течение дня вы будете чувствовать себя более голодным.

Чтобы улучшить качество и увеличить количество сна, попробуйте следующие вещи. Обращайте внимание на то, что вы пьёте (во второй половине дня лучше отказаться от кофеина; также алкоголь ухудшает сон), на время приёма пищи (если поесть прямо перед сном, то это может вызвать ощущение сытости или изжогу, что затруднит процесс засыпания), на физические упражнения перед сном (откажитесь перед отходом ко сну от просмотра телевизора, сидения за смартфоном, физических упражнений), на физическую активность в целом (благодаря такой активности в течение дня вы будете лучше спать ночью).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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