Врач рассказал о вреде нерегулярного закаливания

«Почти все наши ткани «пропитаны» иммунными клетками, у которых есть оптимальный температурный режим работы. Если мы этот режим нарушаем, то нашим иммунным клеткам становится очень некомфортно, особенно это касается переохлаждения. При снижении температуры иммунные клетки «засыпают», становятся вялыми и совершенно неэффективными. В то же время патогенные микроорганизмы не так зависимы от температуры. Они закалены, то есть они комфортно себя чувствуют и при комнатной температуре, и при глубокой заморозке», – объяснил Павел Хорошев.