Врач рассказал о вреде нерегулярного закаливания

Такое закаливание будет подвергать иммунную систему перегрузкам.
Многие люди думают, что закаливание укрепляет иммунную систему и повышает устойчивость организма к заболеваниям. Но не всегда это верно. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, невролог Павел Хорошев. Холод негативно влияет на состояние иммунных клеток, отметил врач.
«Почти все наши ткани «пропитаны» иммунными клетками, у которых есть оптимальный температурный режим работы. Если мы этот режим нарушаем, то нашим иммунным клеткам становится очень некомфортно, особенно это касается переохлаждения. При снижении температуры иммунные клетки «засыпают», становятся вялыми и совершенно неэффективными. В то же время патогенные микроорганизмы не так зависимы от температуры. Они закалены, то есть они комфортно себя чувствуют и при комнатной температуре, и при глубокой заморозке», – объяснил Павел Хорошев.
Из-за нерегулярного закаливания иммунная система будет подвержена перегрузкам, могут развиться различные заболевания. По мнению врача, смысл закаливающего воздействия холода на организм – подготовка иммунных клеток к работе в экстремальных условиях. Данный способ может сработать лишь в случае его постоянного применения.
Эксперт добавил, что иммунные клетки постоянно обновляются, новые не будут адаптированы к работе при низких температурах, у них нет памяти и готовности работать в сложных условиях. Поэтому их вновь надо будет закаливать. Если человек решил заниматься закаливанием, это необходимо делать круглогодично, заключил врач.