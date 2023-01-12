Сомнолог назвал оптимальную температуру для сна

«Нормальная температура для сна — от 17 до 23 градусов. Главное, чтобы в помещении не было больше 25 градусов. Когда 25 градусов и больше, у нас напрягается терморегуляция, мы можем начинать потеть, достаточно тепло в помещении становится, и это может мешать спать. Если вы откроете окно в современном городе, то вам будет шумно. Если в помещении стоят стеклопакеты такие, что вообще воздухообмен в помещении отсутствует, и вентиляция в доме как таковая отсутствует, тогда лучше приоткрывать окно, чтобы обеспечить каким либо образом приток свежего воздуха. Концентрация кислорода в воздухе, которым мы дышим, должна быть около 19-21%. Есть специальные датчики кислорода и датчики углекислого газа. Количество углекислого газа в помещении больше будет влиять на ощущение духоты. Современные квартиры — очень плотные, с плохой вентиляцией, и очень быстро копится углекислый газ».