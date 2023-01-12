Сомнолог назвал оптимальную температуру для сна

Кислорода в таком помещении может быть недостаточно, при этом возникнет избыток углекислого газа.
Сну помешает повышенное потоотделение.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал член общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов» Павел Кудинов.
«Нормальная температура для сна — от 17 до 23 градусов. Главное, чтобы в помещении не было больше 25 градусов. Когда 25 градусов и больше, у нас напрягается терморегуляция, мы можем начинать потеть, достаточно тепло в помещении становится, и это может мешать спать. Если вы откроете окно в современном городе, то вам будет шумно. Если в помещении стоят стеклопакеты такие, что вообще воздухообмен в помещении отсутствует, и вентиляция в доме как таковая отсутствует, тогда лучше приоткрывать окно, чтобы обеспечить каким либо образом приток свежего воздуха. Концентрация кислорода в воздухе, которым мы дышим, должна быть около 19-21%. Есть специальные датчики кислорода и датчики углекислого газа. Количество углекислого газа в помещении больше будет влиять на ощущение духоты. Современные квартиры — очень плотные, с плохой вентиляцией, и очень быстро копится углекислый газ».
Кудинов подчеркнул, что парам необходимо отдыхать под разными одеялами.
«Мы рекомендуем спать под разными одеялами, потому что терморегуляция у всех совершенно разная, комфортная температура для тела совершенно разная. Кто-то жаркий человек, и спит под простынкой — он будет греть соседа, ему будет некомфортно спать от этого, он может этого сильно не чувствовать, но может от этого не высыпаться, потому что организм ночью напрягается, чтобы сохранять температуру и начинает потеть от температуры соседа. Лучше каждый в своём микроклимате живёт под своим одеялом».