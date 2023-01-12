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2 часа назад

Врач рассказал, как зимой не уничтожить иммунитет. Главное — высыпаться

Секрет Фирмы

В холодное время года организм постоянно подвергается атакам различных вирусов, и выстоять ему становится всё труднее из-за дефицита витаминов, солнечного света и многого другого. В таком случае нужно приложить все усилия, чтобы его поддержать. Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что нужно делать, чтобы дожить до весны и не растерять здоровье по дороге.

Врач рассказал, как зимой не уничтожить иммунитет
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

На первом месте по значимости для иммунитета специалистка назвала сон. Во время ночного отдыха организм копит силы и перезапускается, а из-за активного ритма жизни с гаджетами режим постоянно страдает. В идеале взрослый человек должен спать 7–9 часов, а ребенок — 9–11.

Хорошо бы зимой заниматься спортом, причём желательны упражнения на свежем воздухе, поэтому сюда хорошо подходят различные сезонные виды спорта, например лыжи, коньки или хотя бы прогулка по парку. Таким образом получится не только укрепить иммунитет, но и натренировать сердце.

Но никакая физическая нагрузка не поможет, если питаться чем ни попадя. Зимой стоит делать упор на цельнозерновые крупы, свежие овощи и фрукты. Да, не в сезон в них меньше витаминов, но всё ещё достаточно клетчатки и микроэлементов, поэтому игнорировать их и ждать лета не стоит. Ещё в рацион хорошо добавлять белки и продукты с полиненасыщенными жирными кислотами (омегой-3).

Можно принимать и витамины, но только после консультации с врачом: нужно сперва понять, дефицит какого витамина есть и в каком количестве. Зимой полезен витамин D, потому что солнышка днём просто не увидишь.

Помимо этого стоит зимой избегать стресса, почаще заниматься любимым хобби и встречаться с приятными людьми.

ЗОЖ,
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