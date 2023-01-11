Храп может привести к снижению зрения и глаукоме

Доктор медицинских наук и ведущая «Первого канала» Елена Малышева и врач-офтальмолог Михаил Коновалов сообщили во время программы «Жить здорово!», что эксперты доказали связь храпа и слепоты. Так, храпящие люди гораздо чаще болеют глаукомой и теряют зрение.

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Китайские исследователи за 11 лет наблюдений пришли к выводу, что люди, храпящие во сне, имеют повышенное внутриглазное давление, из-за чего страдает зрительный нерв и может случиться частичная или даже полная слепота.