Врач рассказал, как выявить алкоголизм у родственников

Алкоголизм является одним из наиболее тяжелых и прогрессирующих заболеваний. Человек становится психологически и физически зависим от спиртных напитков. Это многогранная медико-социальная проблема, она ведет не только к умственной и моральной деградации, но и к повышению вероятности социально-опасного поведения. Об этом рассказал корреспонденту ФАН врач-психиатр Евгений Кульгавчук.

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«Многие люди не задумываются, что на самом деле многие находятся на первой стадии алкоголизма. Она характеризуется потерей рвотного рефлекса при передозировке алкоголем. Начинает теряться контроль над количеством выпитого, учащаются эпизоды с потерей памяти, а для достижения опьянения требуется большие дозы спиртного. Начинает нарушаться социальная адаптация. Человек становится раздражительным, в состоянии опьянения придирается к окружающим, провоцирует конфликты. На первой стадии алкоголизма больные ждут окончания рабочей недели, чтобы «расслабиться», с удовольствием ищутся поводы для принятия алкоголя», — сказал врач.

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На следующей стадии алкоголизма уже возникают так называемые «запои». Человек становится не настолько требователен к качеству алкоголя, он может пить то, что находится под рукой. К тому же, появляется похмелье. При этом резкий отказ от спиртного может спровоцировать алкогольный делирий, так называемая белая горячка. Круг общения сужается, критическое отношение ослабевает и некоторым даже начинает казаться, что все хорошо. На данной стадии некоторые пытаются «завязать», но срываются, пытаются снова, но терпят фиаско.

На третьей стадии алкоголизма резко снижается толерантность к алкоголю, и человек может опьянеть от небольших доз. Человек претерпевает физическую, психическую, социальную деградацию. Также наблюдаются изменения в характере – агрессивность, жестокость, злость проявляются все чаще. Человек «опускается», у него неопрятный внешний вид. Близкие, особенно те, кто долго не видел этого человека, зачастую отмечают, что человека будто подменили. В организме и психике происходят необратимые изменения.

Когда надо беспокоиться по поводу алкогольной зависимости? Желательно до ее начала, отметил врач. Необходимо вести трезвый образ жизни, уметь радоваться жизни без психоактивных веществ и наркотиков. Алкоголь является наркотиком, напомнил эксперт. Для хорошего самочувствия важно соблюдать режим труда и отдыха. Если близкий человек употребляет алкоголь, то думать о коррекции поведения и отказа от него нужно не на второй стадии, и тем более не на третьей, а на первой.