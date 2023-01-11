Эксперты дали рекомендации по защите от ОРВИ

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по защите организма от гриппа и ОРВИ. Соблюдая ряд правил, можно снизить риск заражения инфекциями, сообщает PRIMPRESS.

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По данным ВОЗ, ежегодно в мире гриппом болеет каждый 3–5-й ребенок и 5–10-й взрослый. Для того чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать ряд правил в период острой эпидемиологической ситуации.

По словам специалистов, следует избегать общения с людьми, имеющими признаки ОРВИ. А в общественных местах не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты – масками.

Также для укрепления своего иммунитета необходимо наладить здоровый полноценный сон, питание, ввести в свою жизнь спорт и прогулки на свежем воздухе. Одежду для прогулок необходимо выбирать согласно погодным условиям, но в то же время не слишком перегреваться, чтобы не вспотеть.

В период распространения вирусных заболеваний стоит избегать стресса и переутомлений.