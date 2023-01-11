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2 часа назад

Врач объяснил, в каких случаях нужно вызывать скорую

РИА "ФедералПресс"

Скорая помощь существует для того, чтобы помогать людям в экстренных ситуациях. Однако некоторые люди вызывают бригаду в случаях, когда их жизни ничего не угрожает, и тратят время медиков. Врач-терапевт Лев Авербах объяснил «ФедералПресс», когда не стоит звонить в скорую и когда необходимость в этом есть.

Врач объяснил, в каких случаях нужно вызывать скорую
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Как отмечает Лев Авербах, существует определенный алгоритм и ключевые слова, по которым сотрудники определяют, нужно ли ехать быстрее или в этом совсем нет необходимости.

Городская скорая не поедет на вызовы к людям, которые говорят, что у них что-то болит, поднялось давление или высокая температура. Вероятнее всего, они перенаправят вызов на районную, либо порекомендуют позвонить в поликлинику.

«Скорая работает на тех, кто не находится дома. На дом можно вызвать скорую, если там какой-то криминал, травма, роды, кровотечение. А районную – если давление, боли в спине, в животе», – сообщил врач.

Врач также добавил, что скорая приедет, если человек получил серьезную травму или ножевое ранение, утонул, получил удар током, потерял сознание или у него судороги.

«Скорая помощь работает при угрожающих жизни состояниях, все остальное – это работа других медицинских служб», – подчеркивает врач.

Также если есть финансовые возможности, можно вызывать частную скорую на любой повод.

ЗОЖ,Лев Авербах,
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