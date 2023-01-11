Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
37 минут назад

Названа причина появления ранок в уголках губ

Секрет Фирмы

Ранки в уголках губ или, как их называют в народе, заеды — явление нечастое, но те, кто с ним сталкивался, знают, сколько дискомфорта они доставляют и как долго могут не проходить. Чаще всего в этих случаях грешат на нехватку витаминов. Оказалось, это не самая распространённая причина. От чего возникают эти трещинки, рассказала врач-оториноларинголог Мария Евдокимова.

Названа причина появления ранок в уголках губ
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Специалист объяснила, что острое или хроническое воспаление кожи в уголках рта, или по-научному ангулярный хейлит, чаще всего возникает из-за повышенного слюноотделения. Оно вызывает раздражение, а на последнее легко может наложиться вторичная инфекция — бактерии стафилококка или дрожжеподобных грибков из рода Candida.

Также заеды могут возникнуть у тех, кто носит зубные протезы или проходит лечение у ортодонта и плохо чистит зубы. А ещё воспаление может быть связано с сухостью полости рта и реакцией на средства гигиены — на ту же зубную пасту.

И только в редких случаях причина может крыться в дефиците витаминов. Хотя и такое бывает при недостатке цинка, фолиевой кислоты и витаминов В2, В3, В6.

Начинать в любом случае стоит с усиленной гигиены. Не забывайте, что стоматологи рекомендуют чистить зубы два раза в день по 2–3 минуты и пользоваться зубной нитью.

Также не помешает применять барьерные кремы на уголки рта — подойдёт обычный вазелин.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители