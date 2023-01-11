Названа причина появления ранок в уголках губ

Ранки в уголках губ или, как их называют в народе, заеды — явление нечастое, но те, кто с ним сталкивался, знают, сколько дискомфорта они доставляют и как долго могут не проходить. Чаще всего в этих случаях грешат на нехватку витаминов. Оказалось, это не самая распространённая причина. От чего возникают эти трещинки, рассказала врач-оториноларинголог Мария Евдокимова.

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Специалист объяснила, что острое или хроническое воспаление кожи в уголках рта, или по-научному ангулярный хейлит, чаще всего возникает из-за повышенного слюноотделения. Оно вызывает раздражение, а на последнее легко может наложиться вторичная инфекция — бактерии стафилококка или дрожжеподобных грибков из рода Candida.

Также заеды могут возникнуть у тех, кто носит зубные протезы или проходит лечение у ортодонта и плохо чистит зубы. А ещё воспаление может быть связано с сухостью полости рта и реакцией на средства гигиены — на ту же зубную пасту.

И только в редких случаях причина может крыться в дефиците витаминов. Хотя и такое бывает при недостатке цинка, фолиевой кислоты и витаминов В2, В3, В6.

Начинать в любом случае стоит с усиленной гигиены. Не забывайте, что стоматологи рекомендуют чистить зубы два раза в день по 2–3 минуты и пользоваться зубной нитью.