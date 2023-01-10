Что такое цигун и как он помогает укрепить здоровье

Разбираемся в нюансах практики, создатели которой открыли механизмы психосоматики несколько тысяч лет назад.

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Китайская традиционная медицина не разделяет «физику» и психику. Они взаимосвязаны. Работать с ними нужно комплексно. Именно этой цели служит оздоровительный цигун. Это универсальный вид практики, который подходит и для реабилитации, и для профилактики. Именно о нём мы будем говорить.

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Что такое цигун

Каково значение самого понятия «цигун»? «Ци» – так по-китайски называется энергия, которая нас окружает и циркулирует внутри нашего тела. «Гун» – работа с этой энергией, управление ею. Речь о гимнастике, цель которой – наладить циркуляцию ци. Зачем?

Китайская медицина утверждает, что в основе всех болезней лежит блокировка ци. Причина застоя может быть как физиологическая, так и психологическая.

Результат всегда один – выход из строя тех или иных органов. А поскольку, согласно теории У-Син («Пяти элементов»), в организме всё взаимосвязано, система сыпется полностью. Именно поэтому один из важных принципов цигун – комплексное воздействие.

Как работает механизм

Основа практики цигун – понимание того, как движется энергия в человеческом теле. Тут мы касаемся темы меридианов – специальных каналов, по которым она циркулирует.

Также важна работа с биологически активными точками. Воздействие на них может быть физическим – акупрессура. Также есть и внутренняя стимуляция – посредством концентрации внимания.

Технически цигун – это комплексы упражнений. Традиционные – «Восемь отрезов парчи», «Игры пяти зверей» и др. – устроены так, чтобы прорабатывалась вся система. Есть и специальные – рассчитанные на решение конкретных проблем со здоровьем.

Как это связано с психикой

Цигун часто называют гимнастикой для тела и души. Как я уже говорил, причины застоя ци могут быть и физиологическими, и психологическими. Нужно уметь снимать блоки на всех уровнях. Также, когда говорится, что организм – целостная система, подразумевается и взаимосвязь тела с психикой.

Сегодня очень популярна тема психосоматики. Так вот, китайцы заметили её принципы очень давно – тысячи лет назад. Согласно теории У-Син, у каждого органа есть своя стоп-эмоция – та, которая выводит его из строя.

Разрушительные связи эмоций и органов:

Здесь важно понимать – это система взаимного влияния. Работая с конкретным органом, мы влияем и на определённую область ментального здоровья. В обратной последовательности – прорабатывая негативную эмоцию, оздоравливаем орган.

И главное – нельзя забывать об идее тотальной взаимосвязи. Благоприятный эмоциональный фон – это залог физического здоровья в целом. Именно поэтому в цигун есть и медитативная часть. Она помогает создать нужный настрой. И речь здесь не про мистику и эзотерику.

Медитация в цигун – это формирование навыка входить в правильное внутреннее состояние, отключаясь от внешнего воздействия. Но при этом мы учимся не уходить в астрал, а всегда сохранять готовность адекватно реагировать на происходящее. Это про то самое состояние «здесь и сейчас». О нём сегодня тоже очень много говорят. В цигун мы его практикуем.