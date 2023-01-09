Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Гастроэнтеролог раскрыл схему выхода из периода застолий

Мослента

Схему выхода из периода застолий раскрыл «Мосленте» гастроэнтеролог Рустем Садыков. В первую очередь он посоветовал пить достаточно жидкости.

Гастроэнтеролог раскрыл схему выхода из периода застолий
Фото: МослентаМослента

«Можно пить минеральную столовую воду без газа, главное — в достаточном объеме, не менее 1,5 литра в день для взрослого человека. Сюда же можно добавить отвар шиповника, морс из клюквы и облепиховый чай», — перечислил врач полезные напитки.

Садыков составил список разрешенных продуктов: это нежирное мясо, яйца, растительные масла, нежирная сметана. Их полезно употреблять на завтрак. Восстановить слизистую оболочку желудка помогут разваренные крупы: овсянка, перловка, сорго и саго.

«Еще один помощник для желудка и желудочно-кишечного тракта в период выхода из застольного периода — овощное пюре: из тыквы, батата, моркови, сельдерея, цветной капусты. Добавьте немного растительных сливок или молока», — добавил Садыков.

После праздников лучше исключить из рациона алкоголь, кофеин, сладости и фрукты с высоким содержанием сахара.

«Для поддержки организма в этот период понадобятся и препараты — пробиотики, пребиотики и сорбенты. Первые помогут восстановить микробный баланс, а сорбенты снизят интоксикацию», — рассказал эксперт.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители