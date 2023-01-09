5 фактов о влиянии кофе на зубную эмаль

Если вы не можете прожить и дня без чашечки ароматного эспрессо, вам стоит знать, каким образом кофе может повлиять на состояние зубной эмали. Врач-стоматолог Луиза Автандилян рассказывает, какую опасность таит в себе постоянное употребление этого бодрящего напитка.

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Факт 1: Из-за кофе темнеют зубы

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Пигментные пятна на поверхности зубов, потемневшая зубная эмаль, лишенная прежнего блеска и отдающая в желтизну — всё это неприятные последствия кофейной зависимости. Всему виной хромогены — химические вещества, которые содержатся в кофе в огромном количестве и окрашивают эмаль в неприглядные оттенки, придавая улыбке непривлекательный вид. Помимо этого, входящие в состав танины — фенольные соединения, органические и неорганические кислоты способны ослабить защитные функции зубной эмали, а также нейтрализовать действие полезных витаминов, поступающих с пищей.

Факт 2: Употребление сладкого кофе может спровоцировать разрушение зубной эмали

Сам по себе чёрный кофе не провоцирует разрушение зубной эмали так, как сахарный песок или сироп, которые мы в него добавляем. Всем известно, что сахар — питательная среда для кариесогенных микроорганизмов, которые, поглощая его, активно выделяют молочную кислоту, агрессивно воздействующую на зубную эмаль. В результате брожения в полости рта повышается уровень кислотности, что приводит к развитию кариеса, воспалительным процессам в области зубодесневых карманов и, как следствие, к разрушению зубов в будущем.

Факт 3: Горячий кофе приводит к повышению чувствительности эмали

Мало кто знает, что на улице в холодное время года нельзя увлекаться горячими напитками: резкие температурные перепады негативно сказываются на состоянии зубной эмали и приводят к образованию микротрещин на ее поверхности. Помимо повреждений, контрастные температуры также могут повысить чувствительность зубной эмали и вызывать сильные болевые ощущения. Помните об этом, когда в очередной раз покупаете капучино и пьёте его по пути на работу.

Факт 4: Кофе негативно влияет на усвоение кальция

Малоизвестный факт, о котором должны знать все любители взбодриться чашечкой ароматного кофе: кофеин буквально вымывает кальций из костей, делая их хрупкими. То же касается и зубной эмали, на 98% состоящей из соединений кальция: при чрезмерном употреблении напитка ткань зуба может истончиться и утратить защитные функции против воздействия агрессивных кислот. К тому же, употребление кофе более дневной нормы препятствует усвоению новых микроэлементов, поступивших в организм с полезными продуктами, за счёт чего возможно возникновение дефицитного состояния — нехватки кальция.

Факт 5: Кофе может принести пользу зубам, если пить его правильно

Современные учёные пришли к выводу, что фитонциды — растительные вещества, содержащиеся в чёрном кофе, подавляют рост патогенных бактерий в полости рта за счёт своих антибактериальных свойств и тем самым предотвращают развитие кариеса. Чтобы добиться подобного антисептического эффекта, важно употреблять напиток в чистом виде — никаких сливок и молока, сахара и сиропа, но стоит сказать, что неразбавленный кофе обладает большим красящим эффектом.

Я — кофеман: что делать?

Для начала стоит подчеркнуть: если пить любимый напиток в разумных количествах, это никак не навредит здоровью ваших зубов. Общепринятая норма — 3 чашки кофе в сутки (или 200 мг кофеина). А чтобы сохранить эстетичный вид улыбки и белизну зубов, не отказывая себе в удовольствии, придерживайтесь простых правил:

Делайте выбор в пользу сортов кофе с наименьшим содержанием кофеина; Пейте напиток через трубочку и разбавляйте его молоком или сливками, чтобы ослабить красящий эффект; Избегайте перепады температуры и не пейте напиток слишком горячим; Ограничивайте употребление сахара или сиропа; Не забудьте прополоскать рот водой или воспользоваться жевательной резинкой без сахара после кофе-брейка; Проводите профессиональную чистку зубов у стоматолога каждые полгода, а также процедуру отбеливания, если ваши зубы приобрели желтоватый оттенок.