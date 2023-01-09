Как наладить режим сна после праздников

Новогодние праздники нередко чреваты нарушением режима сна: в декабре из-за множества дел мы недосыпаем, в начале января злоупотребляем ночными вечеринками, а под конец каникул отчаянно пытаемся выспаться. Неудивительно, что рабочие будни тут же омрачаются сбитым режимом сна.

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Подробнее о том, как наладить его и чувствовать себя лучше – в материале "Рамблера".

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Приучите себя к зарядке

Спорт способствует выработке эндорфинов (гормонов счастья), укрепляет нервную систему и улучшает настроение. Все это необходимо для того, чтобы получить прилив бодрости на весь день. Причем совсем необязательно отправляться на часовую пробежку, достаточно даже 15-минутной зарядки, чтобы пробудить тело и ум.

Спите в темноте

Во время сна в полной темноте вырабатывается важный гормон –мелатонин. Вот почему так важно иметь в спальне плотные шторы и при необходимости использовать маску для сна.

А вот за пробуждение ответственен гормон стресса кортизол. После сна он вырабатывается при свете. Зимой солнечные лучи нечасто посещают спальню, поэтому стоит приглядеться к умным гаджетам. Например, к прикроватной лампочке, которая включает свет синхронно с будильником.

Питайтесь правильно

Праздники позади, а значит и майонезные салаты вперемешку с жирным мясом стоит оставить в прошлом. Тяжелая пища перед сном заставляет желудок тратить уйму энергии на ее переваривание, из-за чего вы не можете долго заснуть и не высыпаетесь. Во второй половине дня лучше отдавать предпочтение легким блюдам. Кроме того, не забывайте выпивать дневную норму воды.

Приучите себя вставать и засыпать в одно и то же время