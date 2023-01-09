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1 час назад

Врач дал советы желающим заняться спортом с нового года

Сибмеда

Заняться спортом с января – одно из самых популярных новогодних обещаний самому себе. Год начался – и обещание нужно исполнять. Однако, делать это нужно с умом – иначе можно растерять и мотивацию, и здоровье.

Врач дал советы желающим заняться спортом с нового года
Фото: СибмедаСибмеда

Травматолог-ортопед, врач спортивной медицины и лечебной физкультуры, КМС по скалолазанию и триатлону Юрий Сдобников дал советы людям, начинающим новый год со спорта.

«Чтобы не потерять мотивацию – начинать стоит с малого», - цитируют врача «Известия».

Если физическая подготовка человека низкая, можно начать с простой ходьбы: 6-7 тысяч шагов в быстром темпе – это хорошая тренировка для начинающих. Силовые упражнения на первых этапах можно делать с собственным весом: включать планку, отжимания, приседания.

Специалист указал на важность выбора такого вида спорта, который приносил бы удовольствие. Кому-то нравятся силовые тренировки, другим – кардиотренировки. Но начинать им заниматься стоит постепенно, без резких нагрузок, чтобы избежать травм и перегрузок. Начинающим спортивный год с зимы врач рекомендует беговые лыжи. По его словам, биатлонисты и лыжники имеют самые высокие показатели аэробной выносливости и самую высокую продолжительность жизни. Кроме того, при движении здесь задействуется большое количество мышечных волокон.

Сдобников выделил, что залогом успешных тренировок служит регулярность. И желательно делать первые шаги в спорте вместе с тренером, наставником.

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