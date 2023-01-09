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2 часа назад

Почему количество сахара нужно сократить: рекомендации Роспотребнадзора

СОВА

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, почему стоит сократить количество употребляемого сахара, а также какие продукты есть нежелательно.

Почему количество сахара нужно сократить
Фото: СОВАСОВА

По словам социалистов, сахар попадает к нам из переработанных пищевых продуктов, а ими могут быть не только сладости. Отмечается, что в среднем человек съедает 107 граммов в сутки или 39 кг в год.

Так, к примеру, в одной столовой ложке кетчупа около 4 г свободных сахаров, а в банке газировки - до 40 граммов. Из-за постоянного потреблением таких напитков чаще всего избыточным весом или ожирением страдают дети.

При этом, утверждают эксперты, во фруктах, овощах и молочных продуктах тоже есть естественный сахар, однако он не так вреден и не представляет серьёзной угрозы. Сладкие фрукты компенсируют обилие фруктозы и глюкозы клетчаткой, витаминами и минералами, поэтому имеют низкую энергетическую плотность.

При этом в ВОЗ рекомендуют взрослым и детям сократить потребление свободных сахаров до менее чем 10 % от своего суммарного энергопотребления ежедневно. При данной норме уменьшится риск избыточного веса, ожирения, кариеса и других неинфекционных заболеваний.

Специалисты Роспотребнадзора советуют внимательно проверять количество калорий и изучать состав, чтобы избежать скрытого сахара в продуктах. Это самый простой способ.

Также не стоит увлекаться готовой едой и полуфабрикатами. Их производители скрывают сахар, а на этикетке указывают эквивалентные ингредиенты. Например, ячменный солод, кукурузный подсластитель, кристаллическую фруктозу, мальтодекстрин или мальтозу.

ЗОЖ,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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