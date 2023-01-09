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1 час назад

Врач развеял миф о вреде еды на ночь

Мир24

В обществе устоялось мнение, что есть на ночь вредно для здоровья. Однако у врача Александра Мясникова другое мнение на этот счет. Доктор убежден, что при соблюдении дневной нормы калорий есть можно в любое время суток, сообщает «Мослента».

Врач развеял миф о вреде еды на ночь
Фото: Мир24Мир24

В качестве аргумента он привел исследование, которое было опубликовано в 2022 году. Для эксперимента создали две группы людей. Одной из них ограничивали количество калорий до 1800 в сутки мужчинам и до 1500 женщинам. Кроме того, был установлен интервал приема пищи от восьми утра до четырех часов вечера. Другой группе просто ограничивали калории, без каких бы то ни было ограничений по времени приема пищи.

По итогу оказалось, что у людей из первой группы по показателям снижения индекса массы тела, объема талии и метаболическим рискам не было преимуществ перед второй, подчеркнул Александр Мясников.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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