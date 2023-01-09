Врач развеял миф о вреде еды на ночь

В обществе устоялось мнение, что есть на ночь вредно для здоровья. Однако у врача Александра Мясникова другое мнение на этот счет. Доктор убежден, что при соблюдении дневной нормы калорий есть можно в любое время суток, сообщает «Мослента» .

В качестве аргумента он привел исследование, которое было опубликовано в 2022 году. Для эксперимента создали две группы людей. Одной из них ограничивали количество калорий до 1800 в сутки мужчинам и до 1500 женщинам. Кроме того, был установлен интервал приема пищи от восьми утра до четырех часов вечера. Другой группе просто ограничивали калории, без каких бы то ни было ограничений по времени приема пищи.