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31 минуту назад

Что происходит с вашим организмом, когда вы бросаете курить

Ferra.ru

Бросать курить может быть очень тяжело. Ведь тяга к сигаретам сохраняется ещё какое-то время, особенно если у вас нет особой мотивации. Но уже спустя всего несколько минут после отказа от сигарет в вашем организме начнут происходить изменения к лучшему.

Что происходит с вашим организмом, когда вы бросаете курить
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам доктора Роберта Редфилда, даже те, кто курил много лет или в принципе выкуривал в день много сигарет, могут получить пользу для здоровья при отказе от табака. К этому также добавляется финансовая выгода. В любом случае бросить курить никогда не поздно.

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Когда вы бросаете курить, у вас первое время сохраняются симптомы отмены. Это раздражительность, беспокойство, тяга к курению. У некоторых при этом могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания, со сном, чувство голода, увеличение веса, депрессия, ощущение тревоги либо грусти.

Польза для здоровья при отказе от курения начинается спустя примерно 20 минут после последней затяжки. Американское онкологическое общество отмечает, что именно тогда у человека снижается частота сердечных сокращений и кровяное давление.

Далее несколько дней уйдёт на избавление крови от угарного газа. А спустя две недели или даже несколько месяцев улучшится кровообращение, увеличится функция лёгких. Постепенно пройдёт и так называемый кашель курильщика.

Кроме того, со временем после отказа от сигарет у человека снижается вероятность развития рака лёгких (и некоторых других видов рака - всего 12 видов) и пневмонии, риск переломов костей в более позднем возрасте, появления болезней сердца, возникновения инсульта, сердечного приступа.

Эксперты smokefree.gov отмечают, что при отказе от курения улучшается состояние кожи: она становится более чистой, появляется меньше морщин. Зубы и ногти больше не будут желтеть, а дыхание станет более свежим. А ещё вы станете лучше различать вкусы и запахи.

Наконец, в ходе исследования, опубликованного в Journal of Alzheimer's Disease, обнаружилось, что у бросивших курить людей умственные способности ухудшались не так сильно. Особенно это заметно было, если они отказались от табака к среднему возрасту.

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