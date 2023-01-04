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1 час назад

Нарколог объяснил усиление желания курить в состоянии алкогольного опьянения

Мослента

Усиление желания курить в состоянии алкогольного опьянения объяснил в беседе с «Мослентой» главный врач Клиники доктора Исаева, врач-нарколог Даниил Петров.

Раскрыта причина желания курить в состоянии алкогольного опьянения
Фото: МослентаМослента

«Глобально этому есть одно объяснение: никотин обладает стимулирующим действием, а алкоголь — тормозящим. Поэтому со временем алкоголь начинает вызывать сонливость, а никотин, наоборот, бодрит. Если много курить во время употребления алкоголя, то будет намного больше выпито, чем без сопровождения никотина», — пояснил специалист.

Петров уточнил, что никотин воздействует на лимбическую систему, которая отвечает за получение удовольствия, а также на фронтальную зону лобных долей. Алкоголь замедляет их работу, а сигарета может нивелировать это торможение. Поэтому даже давно некурящие люди часто берутся за сигареты на вечеринках.

Нарколог предупредил, что важно следить за состоянием своего организма, так как курение в сочетании с употреблением алкоголя повышает риск повреждения нервной системы.

ЗОЖ,Даниил Петров,
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