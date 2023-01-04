Раскрыта причина желания курить в состоянии алкогольного опьянения

«Глобально этому есть одно объяснение: никотин обладает стимулирующим действием, а алкоголь — тормозящим. Поэтому со временем алкоголь начинает вызывать сонливость, а никотин, наоборот, бодрит. Если много курить во время употребления алкоголя, то будет намного больше выпито, чем без сопровождения никотина», — пояснил специалист.

Петров уточнил, что никотин воздействует на лимбическую систему, которая отвечает за получение удовольствия, а также на фронтальную зону лобных долей. Алкоголь замедляет их работу, а сигарета может нивелировать это торможение. Поэтому даже давно некурящие люди часто берутся за сигареты на вечеринках.