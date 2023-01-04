Стало известно, чем опасны конфеты с алкоголем

Конфеты со спиртными напитками могут привести не только к легкому опьянению, но и к гипергликемии — повышению сахара в крови, а также к избытку «пустых» калорий – прямому пути к набору массы тела, сообщает РИА Новости со ссылкой на врачей.

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Как сообщил заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Валентин Скрябин, для многих конфеты сами по себе являются синонимом праздника, а благодаря уловкам маркетологов лакомство с алкоголем выглядят «праздником вдвойне». Многие такие конфеты содержат кондитерские ликеры и спиртосодержащие добавки, и ароматизаторы. Содержание алкоголя в таких сладостях производители должны указывать на упаковке.

Результатом этого станет скорее не опьянение, а гипергликемический удар, возникающий при значительном повышении уровня глюкозы в крови, отметил эксперт.