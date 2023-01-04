Эксперты предупредили об опасности игр в снежки

Об опасности игр в снежки россиян предупредил заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова департамента здравоохранения столицы Владимир Филимонов . В беседе с агентством городских новостей «Москва» он рассказал, что такие игры могут нанести серьезные физические травмы.

«При играх зимой на свежем воздухе нужно осторожно относиться к «содержанию» снежка. Потому что зачастую, когда снег плохо лепится, берут уже слежавшийся снег или готовые сформировавшиеся глыбы, а это равноценно брошенному в человека камню», — рассказал эксперт.

Врач отметил, что внутрь снежка могут попасть частицы льда, которые при попадании человека, могут травмировать ему лицо, глаза или нос. По его словам, люди часто не соизмеряют силу, с которой они бросают снежок и попав, например, в голову, они, тем самым, могут нанести серьезную черепно-мозговую травму.