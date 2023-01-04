Как зубные инфекции незаметно разрушают наши зубы

Стоматолог, кандидат медицинских наук Владимир Лосев рассказывает, как понять, что вам нужна помощь специалиста

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Есть люди, которые сталкиваются с разрушением зубов и не понимают, почему это происходит. Вроде бы был нормальный, по виду здоровый, белый зуб, и, как говорится, ничто не предвещало проблем. Но в какой-то момент зуб начинает разрушаться. Почему так происходит, и что делать, чтобы избежать подобного разрушения зубов?

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Существует ряд неприятных ситуаций, когда по виду абсолютно нормальный и здоровый зуб, на котором нет ни пятен, ни изменений цвета, чтобы мы понимали, что пора идти ко врачу и лечить его; зуб, который особо никогда не болел, может как-то поныл, но не критично, даже обезболивающее не понадобилось, вдруг в один прекрасный день ломается. И когда он так ломается, мы видим, что внутри он уже давно не такой белый и здоровый, и в лучшем случае нам потребуется укрепление корня и установка коронки, но чаще всего удаление зуба с последующей установкой дентального имплантата.

Основная причина подобных ситуаций — это кариес зубов, который возникает в тех местах, где мы его не замечаем. Он проходит бессимптомно, особенно, в том случае, когда в это место ничего не попадает и в нем не бывает температурных раздражителей. Этот кариес, как правило, перерастает в пульпит, который выражается в том, что пару дней зуб поныл и прошел.

Следующий этап периодонтит — заболевание, когда зубы разрушаются изнутри. И в конечном результате мы можем наблюдать оставшуюся белую оболочку и сломанный зуб. Конечно, бывают исключения, но они касаются ситуаций, когда, например, случилась травма зуба и после нее со временем начался пульпит и/или периодонтит.

Еще одна ситуация, которая приводит к разрушению зубов, когда лечили кариес, поставили глубокую пломбу, кариес вылечили, но пульпа оказалась поражена, так как между пульпарной камерой и самим зубом осталась слишком тонкая перегородчка. В результате кариеса уже нет, а пульпа умирает: заболевание переходит в пульпит, и зуб рано или поздно приходится удалять, либо он разрушается самостоятельно.