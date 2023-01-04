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1 час назад

Как зубные инфекции незаметно разрушают наши зубы

WomanHit.ru

Стоматолог, кандидат медицинских наук Владимир Лосев рассказывает, как понять, что вам нужна помощь специалиста

Как зубные инфекции незаметно разрушают наши зубы
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Есть люди, которые сталкиваются с разрушением зубов и не понимают, почему это происходит. Вроде бы был нормальный, по виду здоровый, белый зуб, и, как говорится, ничто не предвещало проблем. Но в какой-то момент зуб начинает разрушаться. Почему так происходит, и что делать, чтобы избежать подобного разрушения зубов?

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Существует ряд неприятных ситуаций, когда по виду абсолютно нормальный и здоровый зуб, на котором нет ни пятен, ни изменений цвета, чтобы мы понимали, что пора идти ко врачу и лечить его; зуб, который особо никогда не болел, может как-то поныл, но не критично, даже обезболивающее не понадобилось, вдруг в один прекрасный день ломается. И когда он так ломается, мы видим, что внутри он уже давно не такой белый и здоровый, и в лучшем случае нам потребуется укрепление корня и установка коронки, но чаще всего удаление зуба с последующей установкой дентального имплантата.

Основная причина подобных ситуаций — это кариес зубов, который возникает в тех местах, где мы его не замечаем. Он проходит бессимптомно, особенно, в том случае, когда в это место ничего не попадает и в нем не бывает температурных раздражителей. Этот кариес, как правило, перерастает в пульпит, который выражается в том, что пару дней зуб поныл и прошел.

Следующий этап периодонтит — заболевание, когда зубы разрушаются изнутри. И в конечном результате мы можем наблюдать оставшуюся белую оболочку и сломанный зуб. Конечно, бывают исключения, но они касаются ситуаций, когда, например, случилась травма зуба и после нее со временем начался пульпит и/или периодонтит.

Еще одна ситуация, которая приводит к разрушению зубов, когда лечили кариес, поставили глубокую пломбу, кариес вылечили, но пульпа оказалась поражена, так как между пульпарной камерой и самим зубом осталась слишком тонкая перегородчка. В результате кариеса уже нет, а пульпа умирает: заболевание переходит в пульпит, и зуб рано или поздно приходится удалять, либо он разрушается самостоятельно.

Лучшая профилактика кариеса в данном случае — это регулярное посещение гигиениста один раз в 3—6 месяцев. Посещение хорошего, проверенного специалиста, который увидит кариес там, где мы его сами никогда не обнаружим, пока не начнутся проблемы. Врач-гигиенист вовремя направит к специалисту, чтобы решить при необходимости вопрос с начинающимся кариесом. И раз в два года будет делать снимки, которые помогут выявлять проблемы на ранних стадиях.

ЗОЖ,Владимир Лосев,
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