Диетолог рассказала о режиме питания для пожилых в праздники

Руководитель Клиники нутрициологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова рассказала, какими деликатесами можно побаловать себя за новогодним столом без вреда для здоровья, а от чего лучше отказаться.

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«Разрешена икра разных сортов рыб. Какую именно выбрать – красную, черную или икру минтая, зависит от ваших предпочтений. Что касается имитированной икры из водорослей, вреда в ней нет, впрочем, как и особой пользы. Но лучше внимательно прочитать состав, так как она может содержать большое количество консервантов», – предупреждает специалист.

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В новогоднюю ночь пожилым людям лучше отказаться от салатов и закусок с печенью трески, блюд, приготовленных во фритюре, таких как картошка фри, пончики, острые куриные крылышки, а также от очень жирных блюд. Количество крепких спиртных напитков лучше свести к минимуму. По словам диетолога, все эти продукты создают большую нагрузку на гепатобилиарную систему (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) и праздник может закончиться для вас приступом острого холецистита и панкреатита, либо отравлением.

Можно и даже нужно побаловать себя красной малосольной рыбой, она очень полезна, так как богата омега 3 жирными кислотами. Но общая порция не должна превышать 200 г за вечер.

«Морепродукты содержат большое количество белка, а он очень важен в пожилом возрасте, – добавила Екатерина Иванникова. – Ешьте любые морепродукты в разном виде, главное, чтобы они были свежие и приготовлены не во фритюре. Но помните, аллергия на моллюсков является одной из самых распространенных пищевых аллергий».

Колбасы разрешены в ограниченном количестве. Они содержат много конечных продуктов гликирования, которые заставляют организм стареть быстрее. Мясные деликатесы также лучше ограничить, если у вас подагра или есть проблемы с жеванием и глотанием.