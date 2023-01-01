Как справиться с похмельем: пошаговая инструкция

Привет всем, кто минуту назад вбил в поисковике: «лучшие средства от похмелья» или «как лечить похмелье». «ФедералПресс», заботясь о читателях, собрал самые действенные способы в одном материале. Но все же напоминаем, что употребление алкоголя вредит вашему организму!

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Похмелье представляет собой состояние, вызванное повышением концентрации токсических веществ в организме вследствие употребления спиртных напитков», – говорится в научных источниках.

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Первое и самое важное – при похмелье ни в коем случае снова не стоит употреблять алкоголь. Спиртное даже в малых количествах вредит организму, а уж в новогоднюю ночь большинство людей и вовсе перестает следить, сколько выпито.

Выпив с похмелья даже малое количество алкоголя, вы просто снова опьянеете, так как предыдущая порция еще не вывелась из организма. Для восстановления должно пройти время.

Следующий шаг – реанимировать водный баланс. Как правило, алкоголь сильно обезвоживает организм, поэтому наутро вы чувствуете сильную жажду.

Решить проблему с водным балансом лучше всего при помощи обильного питья. Помогут травяные чаи, бульон, чистая вода. Минеральная лечебная вода поможет восстановить работу почек, снимет отечность, восполнит запасы солей и минералов в организме.

Далее нужно хотя бы немного поесть. Стоит смотреть по состоянию: если мучает сильная тошнота, то лучше перекусить чем-то легким.

Если позволяют силы, сходите на прогулку. Свежий воздух и умеренная физическая нагрузка ускоряют метаболизм, помогают быстрее восстановиться. Ну или хотя бы проветрите помещение, если нет возможности выйти на улицу.

Похмелье часто возникает из-за недостаточного сна. Попробуйте выпить обезболивающее, если тяжелая голова, и поспать еще. А после пробуждения примите душ или ванну: они ускорят вывод токсинов.

При похмелье помогают уха, куриный бульон, квас, овсяная каша, чай с лимоном и сахаром. А вот к рассолу медики относятся двояко: с одной стороны, он восстанавливает водно-солевой баланс, а с другой – не несет никакой пользы для ЖКТ.