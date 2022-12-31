Россиянам назвали способ продлить жизнь

Специалист в области фитнеса и питания Артем Тужиков и нейрохирург, пластический хирург Илья Алмазов назвали лучший способ продлить жизнь.

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По словам специалистов, избавление от лишних килограммов увеличивает продолжительность и качество жизни, пишет «Спорт-Экспресс».

Как пояснили медики, грамотное похудение без жёстких диет может значительно улучшить показатели здоровья и снизить риск возникновения смертельно опасных онкологических и других заболеваний.

«Дело в том, что лишний процент жировой ткани укорачивает жизнь, ускоряя развитие ишемической болезни сердца, инсульта и сахарного диабета», – пояснил Тужиков.