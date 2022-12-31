Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
3 часа назад

Россиянам назвали способ продлить жизнь

Свободная пресса

Специалист в области фитнеса и питания Артем Тужиков и нейрохирург, пластический хирург Илья Алмазов назвали лучший способ продлить жизнь.

Россиянам назвали способ продлить жизнь
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам специалистов, избавление от лишних килограммов увеличивает продолжительность и качество жизни, пишет «Спорт-Экспресс».

Как пояснили медики, грамотное похудение без жёстких диет может значительно улучшить показатели здоровья и снизить риск возникновения смертельно опасных онкологических и других заболеваний.

«Дело в том, что лишний процент жировой ткани укорачивает жизнь, ускоряя развитие ишемической болезни сердца, инсульта и сахарного диабета», – пояснил Тужиков.

С ним солидарен Алмазов, который отметил, что, расставаясь с лишними килограммами, можно в прямом смысле облегчить себе жизнь.

ЗОЖ,Продлить жизнь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители