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1 час назад

Кардиолог рассказала, как избежать похмелья

Секрет Фирмы

Все уже давно в курсе: алкоголь — это вредно, его лучше вообще не пить, нет безопасной дозы, нет полезного эффекта и так далее. Но праздники редко обходятся без спиртного. И как быть в таком случае? Что делать, если не хочется на следующий день валяться с больной головой, тошнотой и жаждой, из-за которой хочется вылакать целый бассейн?

Кардиолог рассказала, как избежать похмелья
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам кардиолога Ольги Савониной, если в новогоднюю ночь пить в меру, организм справится с нагрузкой. Как отметила эксперт, для среднестатистического взрослого человека допустимая норма выпитого — 10 граммов чистого спирта (это примерно 150 мл вина или 50 мл крепких напитков). Это как раз та доза, которой и стоит ограничиться за вечер.

При этом у мужчин ферменты, расщепляющие алкоголь, работают лучше, чем у женщин. Поэтому представительницам прекрасного пола стоит употреблять ещё меньше.

Кроме того, алкогольные напитки нельзя употреблять натощак (так они быстрее всасываются в кровь, и вы быстрее опьянеете). Кроме этого, их не рекомендуется запивать газировкой. Смешивать разные виды алкоголя тоже не стоит.

Также врач призвала тщательно выбирать напитки для праздника и покупать их только в проверенных местах, чтобы не нарваться на суррогат. И лучше не употреблять напитки, в составе которых есть красители и непонятные ингредиенты.

ЗОЖ,
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