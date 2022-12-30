Кардиолог рассказала, как избежать похмелья

Все уже давно в курсе: алкоголь — это вредно, его лучше вообще не пить, нет безопасной дозы, нет полезного эффекта и так далее. Но праздники редко обходятся без спиртного. И как быть в таком случае? Что делать, если не хочется на следующий день валяться с больной головой, тошнотой и жаждой, из-за которой хочется вылакать целый бассейн?

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По словам кардиолога Ольги Савониной, если в новогоднюю ночь пить в меру, организм справится с нагрузкой. Как отметила эксперт, для среднестатистического взрослого человека допустимая норма выпитого — 10 граммов чистого спирта (это примерно 150 мл вина или 50 мл крепких напитков). Это как раз та доза, которой и стоит ограничиться за вечер.

При этом у мужчин ферменты, расщепляющие алкоголь, работают лучше, чем у женщин. Поэтому представительницам прекрасного пола стоит употреблять ещё меньше.

Кроме того, алкогольные напитки нельзя употреблять натощак (так они быстрее всасываются в кровь, и вы быстрее опьянеете). Кроме этого, их не рекомендуется запивать газировкой. Смешивать разные виды алкоголя тоже не стоит.