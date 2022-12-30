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2 часа назад

Врач предупредила о наборе веса из-за злоупотребления кофе

Ferra.ru

Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала о том, что злоупотребление кофе может привести не только к бессоннице, но и к набору лишнего веса.

По её словам, когда человек пьёт слишком много кофе, то из-за перевозбуждения мало спит. А когда качество и количество сна ухудшаются, это, как правило, компенсируется едой. Человек начинает много есть, что приводит к набору избыточной массы тела и другим проблемам.

Русакова отметила, что безвредная для организма доза кофе в день — 2-3 чашки. Этого количества кофеина достаточно для стимулирования нервной системы без вреда для здоровья.

«Человек, который злоупотребляет кофе, меньше спит. Он перевозбуждает нервную систему. Если человек мало спит, он, как правило, много ест. Таким людям для подзарядки энергии требуется больше пищи. Это приводит к набору избыточной массы тела, поэтому сон очень важен», — отметила Дарья Русакова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ,Видео,Дарья Русакова,
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