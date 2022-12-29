Сколько нужно выпить чашек кофе, чтобы продлить жизнь

Многие начинают утро с чашки кофе: кто-то варит его в турке или кофемашине, кто-то не против и растворимого — тут вариантов полно. Напиток помогает взбодриться и заряжает энергией на новый день. Правда, оказалось, что на этом его полезные свойства не заканчиваются — ещё кофе может продлить жизнь. Только не стоит прямо сейчас идти за очередной порцией.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Американские учёные провели исследование и выяснили, что кофе статистически способен прибавить лишних 2–3 года жизни. Правда, это при условии, что у человека нет противопоказаний к его употреблению и пьёт он по три чашки ежедневно.

В результате метаанализа (то есть объединения статистики по нескольким исследованиям) выяснилось, что бодрящий напиток продлевает жизнь среднестатистического человека на 3,4%. То есть если учесть, что в России продолжительность жизни у мужчин 69 лет, а у женщин 79 лет, то те, кто пьёт кофе, должны в среднем жить на два с лишним года дольше. Так что переживать из-за употребления этого напитка не стоит.

Правда, и тут есть нюанс — это всё среднестатистические подсчёты. Многое ещё зависит от образа жизни, привычек и хронических заболеваний. Поэтому цифры могут измениться как в меньшую, так и в большую сторону.