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3 часа назад

Названы пять простых способов помочь себе после переедания

Вечерняя Москва

Новогодние праздники — единственное время года, когда можно есть столько, сколько пожелает душа и желудок. Но порою пиршество могут испортить чувство вздутия и тошноты. Диетолог Сигне Сванфельдт поделилась советами, как быстро избавиться от неприятных симптомов, пишет британское издание The Sun.

Названы пять простых способов помочь себе после переедания
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Чтобы предотвратить проблемы с пищеварением, эксперт посоветовала выбирать легкоусвояемую пищу и тщательно ее пережевывать. Клетчатка помогает пище легче проходить через пищеварительную систему. К продуктам с высоким содержанием клетчатки относятся овощи, фрукты и цельные злаки. Традиционные праздничные блюда в большинстве случаев — очень жирные и грозят расстройством желудка, поэтому по возможности старайтесь на них не налегать, предупредила Сигне.

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Если неприятные ощущения от переедания уже начались, эти советы облегчат вам жизнь:

Питьевая вода

— Питьевая вода поможет желудку переварить пищу и успокоит его, — сказала Сигне.

Она призвала выбирать негазированную воду: пузырьки воздуха еще больше расстроят желудок и усугубят вздутие.

Прогулка

Длинные выходные, будто созданы, чтобы провести их в пищевой коме на диване. Но исследования показали, что в состоянии покоя в кишечнике сохраняется значительно большая доля газов.

По словам эксперта, приятная прогулка после ужина поможет вывести остатки жаркого из организма, а также уменьшит риск изжоги и других симптомов рефлюкса.

Мятный чай

Медик призвала тех, кто испытывает боль, выпить чашку мятного чая. Расслабляющий, теплый напиток создаст приятные ощущения в области желудка. Тем более, согласно некоторым исследованиям, масло мяты перечной уменьшает спазмы желудка и синдром раздраженного кишечника (СРК).

Массаж

Массаж тоже может помочь. Диетолог посоветовала помассировать живот слева направо, чтобы помочь пищеварению.

— Поглаживайте ладонями вверх от основания живота к грудной клетке. Затем положите обе ладони на спину и двигайте руками вперед, по бедрам и вниз по бокам таза, к паху. Поместите кулак в паховую область и проведите рукой вверх к грудной клетке и по бокам круговыми движениями. Разминайте живот сверху вниз десять раз, — сказала Сигне.

Эксперт заявила, что это поможет расслабить мышцы и наладить движение вдоль кишечника.

Бутылка с горячей водой

Облегчить болевые ощущения поможет бутылка с горячей водой или грелка для микроволновой печи. Тепло расслабит мышцы в кишечнике и газ не будет задерживаться.

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