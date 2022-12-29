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1 час назад

Какая привычка снижает риск смертности на 20%: мнение ученых

Мира Маркина

Для того, чтобы прослыть долгожителем, важно не только следить за своим физическим здоровьем, но и за ментальным. А именно: тренировать не только тело, но и мозг. К такому выводу вновь пришли ученые. Подробнее – в материале "Рамблера".

Какая привычка снижает риск смертности на 20%: мнение ученых
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперты из Йельского университета провели исследование, результаты которого опубликованы в журнале Social Science and Medicine. По данным ученых, люди, которые проводили за книгой более 3,5 часов в неделю, жили примерно на 23 месяца дольше тех, кто не читал совсем. Что любопытно, такие факторы, как пол, здоровье, образование и материальное благополучие не влияли на статистику.

"Читатели книг показали снижение риска смертности на 20% за 12 лет наблюдения по сравнению с теми, кто не читал совсем. Кроме того, наш анализ показал, что любой уровень чтения книг дает значительно большее преимущество в выживании, чем чтение периодических изданий", – пояснил один из исследователей.

Что происходит с мозгом перед смертью

Результаты исследования специалисты объясняют так: мозг подобен мышце, которой также необходимы нагрузки, чтобы оставаться в тонусе. Здоровье ума помогает придерживаться и других полезных привычек вроде спорта и сбалансированного питания.

Кроме того, привычка читать значительно снижает риск развития деменции, которая за последние годы стала одной из главных причин смертности среди пожилого населения.

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