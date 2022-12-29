Аллерголог предупредила о патологических реакциях на алкоголь

В преддверии новогодних застолий тема переносимости алкогольных напитков становится особо актуальной: в самый главный день года хочется поднять бокалы и сказать тосты за всё хорошее. Но алкоголь, как всем известно, это не безобидный продукт, и его влияние на организм может быть крайне негативным. Об аллергических и других реакциях на спиртные напитки рассказала врач аллерголог-иммунолог.

Фото: Сибмеда Сибмеда

На вопросы ответила Юлия Селихова, врач аллерголог- иммунолог, к.м.н. главный врач медицинского департамента «Инвитро- Сибирь».

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Специалист указала, что сам этиловый спирт аллергеном не является. Аллергию могут вызвать другие компоненты алкогольного напитка: дрожжи; виноград и виноградная плесень (вино, шампанское, коньяк, бренди); ячмень, пшеница, рожь, просо, овес, кукуруза, картофель, свекла (водка, виски, пиво); полынь и другие травы (мартини, бальзам, ликер, абсент, джин); эфирные масла, дубильные вещества (текила, виски); фрукты (сидр, бренди, ликер); тростник (ром); миндаль (ликер); мед (медовуха); аллергены деревьев бочек (коньяк, ром, текила); диоксид серы, используемый для обработки винограда и фруктов и в качестве консерванта.

В группу риска по развитию аллергической реакции на алкоголь входят, прежде всего, лица, страдающие другими видами аллергии, бронхиальной астмой, аллергическим ринитом и т.д.

При этом, врач подчёркивает: чаще аллергических встречаются другие патологические реакции на алкоголь.

Первое – это псевдоаллергические реакции. Алкогольные напитки относятся к гистаминолибераторам – они увеличивают в организме уровень гистамина без вовлечения иммунных механизмов. Гистамин – это побочный продукт спиртового брожения, который есть во многих алкогольных напитках, в частности – в красном вине. Также этанол дополнительно провоцирует дегрануляцию тучных клеток и выброс ими гистамина. Этот медиатор вызывает в первую очередь зуд, крапивницу, покраснение кожи, бронхоспазм, ангиоотеки.

Второе – это токсические реакции. Этанол оказывает прямое повреждающее действие на слизистую ЖКТ, а на клетки печени, сердца и других органов оказывает влияние продукт его переработки – ацетальдегид. Токсический эффект будет выше при недостаточной выработке перерабатывающих алкоголь ферментов, что зависит от функции печени, генетики, возраста и других факторов.

Третье – это смешанные реакции. Так, возникшее диффузное или очаговое покраснение лица может быть связано с временным расширением сосудов, а также с накоплением ацетальдегида и гистамина. Головная боль может возникнуть по причине расширения и последующего спазма сосудов мозговых оболочек, накоплением фенольных флавоноидов кожуры винограда (больше в красном вине), токсичных метаболитов этанола, гистамина, обезвоживания.