Какая диета поможет укрепить кости

Если вы хотите сделать кости крепкими, то поможет вам вовсе не приём витаминов. Есть один напиток, который в этом поможет.

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Основным строительным материалом для костей является кальций. Кроме того, для усвоения кальция нужно получать витамин D.

В то же время масштабное научное исследование, результаты которого были опубликованы в 2021 году, показало, что приём витамина D в течение пяти лет никак не сказывается на частоте переломов у людей в возрасте 50+. Ранее эта же команда учёных обнаружила, что пищевые добавки с витамином D не способствуют укреплению плотности костей.

Делать кости крепкими помогает пища, содержащая много кальция. Это тофу, сардины, молочные продукты. Дети от 9 до 18 лет должны в день получать 1300 мг кальция, взрослые в возрасте 19-50 лет - 1000 мг, женщины старше 50 и мужчины старше 70 - 1200 мг.

Кроме того, здоровью костей поможет помочь кофе. Но при этом выпивать важно одну-две чашки в день максимум. Согласно результатам исследования Чин-Лун Чуна из Гонконгского университета, между кофе и увеличением плотности костей в верхней части бедра, поясничном отделе позвоночника существует связь.

Помимо этого, для здоровья скелета важно сжигать калории.