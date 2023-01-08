Как восстановить энергию после праздников

После долгих праздничных дней и нескончаемых застолий многие из нас чувствуют тяжесть в желудке, слабость в теле да и, в целом, упадок энергии. "Рамблер" расскажет о том, как восстановиться после праздников.

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Диетолог Сигне Сванфельдт объяснила, почему, питаясь несбалансировано, мы испытываем упадок сил:

"Употребление сбалансированной пищи, богатой белком, клетчаткой и полезными ненасыщенными жирами, может помочь нашему телу поддерживать уровень энергии.

Рождественские праздники обычно включают в себя много тяжелой пищи, богатой насыщенными жирами, сахаром и натрием — все это следует употреблять в умеренных количествах".

По ее словам, после употребления тяжелой пищи, богатой сахаром, уровень сахара в крови резко повышается, а затем падает, из-за чего мы чувствуем недостаток энергии.

Сигне поделилась своими главными советами о том, как справиться с упадком сил после праздников.

Не пропускайте приемы пищи

Придерживайтесь сбалансированной диеты в течение дня и не пропускайте приемы пищи.

Отслеживайте свое ежедневное потребление калорий, чтобы убедиться, что вы получаете нужное количество питательных веществ. Пропуск приема пищи может просто заставить нас чувствовать, что мы голодаем, что может привести к перееданию.

Пить много воды

Недостаточное питье может вызвать у нас усталость и головокружение, поэтому убедитесь, что вы пьете много воды.

Эксперт добавила:

«Иногда мы путаем чувство голода с жаждой и едим что-то, когда на самом деле хотим пить, поэтому убедитесь, что у вас всегда есть вода».

Оставайтесь активными

Во время праздников физическая активность отходит на второй план, что может негативно повлиять на уровень энергии.

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