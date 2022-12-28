Что можно съесть на ночь для хорошего сна

Нутрициолог Ирина Мансурова посоветовала для улучшения качества сна ввести в вечерний рацион определенный набор продуктов.

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Один из фаворитов приема пищи вечером — миндаль. Такой орех отвечает за регуляцию сна, так как в нем содержится большое количество магния.

Грецкие орехи также способствую более крепкому сну. В них есть пищевой мелатонин, а также альфа-липоевая кислота и омега-3 кислоты. Такие компоненты превращаются в вещества, стимулирующие выработку серотонина (гормона счастья), который активно участвует в коррекции сна.

Что касается фруктов, то лучше сделать выбор в пользу киви и бананов.

Белый рис иногда называют помощником в налаживании сна. Такая крупа быстро насыщает и помогает нормализовать качество сна. Также можно съесть в вечернее время немного овсянки, передает aif.ru.

Ранее ученые выяснили, что кислая вишня (вишня Монморанси) или вишневый сок идут на пользу сну. Ученые определили, что употребление двух порций сока в течение дня способствуют быстрому засыпанию, передает Nation news.