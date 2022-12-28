Аромамасла в русской парной: чем на самом деле это опасно

Универсальное и самое простое средство для создания пара в русской бане – простая чистая горячая вода: она не навредит аллергикам и создаст нужную атмосферу в парной. Травяные же и иные настои, как считают специалисты, для этой цели можно использовать с осторожностью, поскольку страдающие аллергией не переносят определенные ароматы.

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Аромамасла не для пара

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Основатель Школы банного мастерства, победитель Международного чемпионата по парению Василий Ляхов заверяет, что поддавать пар сразу же после захода в парилку в принципе нельзя: сначала необходимо, чтобы организм человека привык к новой температуре. Как утверждает московский пармастер Андрей Ионов, на каменку нужно лить только чистую горячую воду, если же при этом добавлять какие-либо аромамасла, то камни со временем испортятся и люди будут дышать канцерогенами небезопасных для здоровья испарений.

Можно капнуть масло на деревянные дощечки или на стены бани, но опять-таки следует учесть, не вызовет ли тот или иной ароматизатор аллергическую реакцию у парящихся. Некоторые любители фитотерапии просто наливают масла в плоские фаянсовые чашки и ставят в парилке, чтобы они испарялись естественным образом. Российский физиолог П.А. Истаманов еще в позапрошлом веке отмечал благотворное воздействие на организм человека розовых и бергамотовых масел – вдыхание аромата этих банных добавок в парной способствует повышению кожной температуры, снижению кровяного давления, замедлению пульса.

Лучше меньше, да лучше

Эксперт в области парения в русской бане Алексей Чернушенко также считает, что поддавать парку следует простой водой, причем не из ковшика, как это чаще всего принято, а кисточкой с мочалом, чтобы пар распределялся равномерно по помещению парилки – чем меньше порция воды (200–300 граммов), вылитой за один раз на камни, тем горячее и суше воздух.

Как лить, чтобы не зачадить

Писатель, автор книги «Целебный пар» Илья Мельников предлагает множество рецептов приготовления банного пара с помощью ароматических и лечебных настоев, среди которых травяные (мята, душистый чай, липовый цвет, ромашка, хвоя), пивные, хлебные, горчичный...

Мельников предупреждает, что квас и пиво нельзя лить на раскаленные камни неразбавленными – получится не пар, а едкий, трудно выветривающийся смрад. По его совету также в горячую воду для последующего поддавания на каменку можно добавить немного меда либо пиленого сахара или даже чайную ложку обычного растворимого кофе. И в этом случае важно следить, чтобы то или иное вещество не действовало на организм парящихся возбуждающе.