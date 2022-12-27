Низкое потребление овощей редко приводит к тяжелым заболеваниям

Ученые из Вашингтонского университета оценили опасность для здоровья курения, употребления красного мяса и диеты с низким содержанием овощей. Исследование опубликовано в Nature Medicine.

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Ученые оценили качество научных доказательств вреда различных привычек. Каждая привычка получила от одной до пяти звезд, где пять звезд означали высочайшее качество доказательств связи привычки с заболеванием.

Четыре-пять звезд получило курение при рассмотрении рака глотки, гортани, трахеи, бронхов и легких, а также хронической обструктивной болезни легких, аневризмы аорты, болезни периферических артерий нижних конечностей и рака поджелудочной железы.

Ученые обнаружили доказательства того, что потребление красного мяса приводит к раку толстой кишки, груди и прямой кишки. Но доказательства получили лишь по две звезды. Авторы анализа предположили, что противоречивые данные могут быть связаны с тем, что жир и холестерин сами по себе не так уж опасны, но если они употребляются с избытком углеводов — возникают проблемы. Этот вопрос требует дальнейшего изучения, а пока что избыток красного мяса останется фактором риска многих заболеваний.