Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
1 час назад

Врачи выяснили, что низкое потребление овощей редко приводит к тяжелым заболеваниям

Газета.Ru

Ученые из Вашингтонского университета оценили опасность для здоровья курения, употребления красного мяса и диеты с низким содержанием овощей. Исследование опубликовано в Nature Medicine.

Низкое потребление овощей редко приводит к тяжелым заболеваниям
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые оценили качество научных доказательств вреда различных привычек. Каждая привычка получила от одной до пяти звезд, где пять звезд означали высочайшее качество доказательств связи привычки с заболеванием.

Четыре-пять звезд получило курение при рассмотрении рака глотки, гортани, трахеи, бронхов и легких, а также хронической обструктивной болезни легких, аневризмы аорты, болезни периферических артерий нижних конечностей и рака поджелудочной железы.

Ученые обнаружили доказательства того, что потребление красного мяса приводит к раку толстой кишки, груди и прямой кишки. Но доказательства получили лишь по две звезды. Авторы анализа предположили, что противоречивые данные могут быть связаны с тем, что жир и холестерин сами по себе не так уж опасны, но если они употребляются с избытком углеводов — возникают проблемы. Этот вопрос требует дальнейшего изучения, а пока что избыток красного мяса останется фактором риска многих заболеваний.

Доказательства в пять звезд показывают, что диеты с низким содержанием овощей не обязательно приводят к тяжелым заболеваниям. Самым серьезным последствием диеты с низким содержанием овощей стал ишемический инсульт, получивший оценку в три звезды. Две звезды получили ишемическая болезнь сердца, инсульт и рак пищевода. Ученые считают, что важнее не сам факт употребления овощей, а общее качество питания. Выводы авторов не означают, что овощи не имеют пользы, а лишь показывают, что они не могут компенсировать остальные аспекты неправильного питания.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители