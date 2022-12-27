Врач предостерегла от бесконтрольного приема витаминов

Врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова посоветовала не употреблять витамины бесконтрольно.
«Например, мы увлеклись витамином С, из-за чего организм с помощью других витаминов начинает его выводить. Приём витаминов трудно рассчитать из головы», — заявила эксперт в беседе с «Радио 1».
По её мнению, пищевые продукты, богатые витаминами, полезнее капсул.
«Поэтому нужно употреблять больше зелени и овощных продуктов, орехов и квашеную капусту, где содержится рекордное количество витаминов С», — считает Чернышова.