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1 час назад

Врач предостерегла от бесконтрольного приема витаминов

RT на русском

Врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова посоветовала не употреблять витамины бесконтрольно.

Врач предостерегла от бесконтрольного приема витаминов
Фото: unsplashunsplash

«Например, мы увлеклись витамином С, из-за чего организм с помощью других витаминов начинает его выводить. Приём витаминов трудно рассчитать из головы», — заявила эксперт в беседе с «Радио 1».

По её мнению, пищевые продукты, богатые витаминами, полезнее капсул.

«Поэтому нужно употреблять больше зелени и овощных продуктов, орехов и квашеную капусту, где содержится рекордное количество витаминов С», — считает Чернышова.

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