Почему зимой мёрзнут ноги и чем это опасно для здоровья

Зимой, пожалуй, каждый из нас сталкивался с замёрзшими в обуви ногами. Проблема в том, что это может способствовать развитию опасных заболеваний.

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Если у вас мёрзнут ноги зимой, то это может привести к развитию различных болезней. Традиционно считается, что вы можете столкнуться с заболеваниями, связанными с органами дыхания. Но это далеко не всё. Также у вас может возникнуть цистит, боли в суставах, онемение конечностей.

Подобная проблема с замёрзшими ногами может возникнуть, даже если вы носите качественную обувь. И есть несколько причин, почему это происходит.

Прежде всего, ноги могут мёрзнуть, если обувь неправильно подобрана по размеру. Например, она может быть очень узкой. Также кровообращение ног нарушается при ношении носков с тугой резинкой, которые ещё и заправлены в подштанники.

Наконец, обратите внимание на толщину подошвы. Нужно выбирать её как можно толще.