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1 час назад

Флеболог объяснил, кому нельзя пить шампанское

РИА "ФедералПресс"

Шампанское может навредить людям, у которых есть тромбоз вен. Об этом предупредил флеболог Армен Авакян. По его словам, один бокал игристого можно позволить в Новый год, но для этого нужно принять определенные меры.

Флеболог объяснил, кому нельзя пить шампанское
Фото: ФедералПрессФедералПресс

Если у вас есть тромбоз вен и вы принимаете специальные лекарства, алкоголь употреблять противопоказано. Это касается и шампанского, которое принято пить в Новый год.

Сочетание лекарства, которое используется для лечения тромбоза, и алкоголя может привести к кровотечению, предупредил врач. Однако печальных последствий можно избежать, если на один день отказаться от препарата.

«Если пациент постоянно получает кроверазжижающие препараты, но при этом один-два раза в год хочет выпить бокал шампанского, мы рекомендуем отменить кроверазжижающее на этот день», – отметил флеболог Авакян.

Если же у пациента есть мерцательная аритмия, ему запрещено останавливать прием лекарств. У таких людей даже за один день могут образоваться тромбы, рассказал специалист в эфире радио Sputnik.

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