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1 час назад

Назван способ продлить жизнь за четыре минуты в день

Мир24

Продлить жизнь могут помочь периодические всплески физической активности. Об этом рассказал врач-онколог Леонид Доронин в своем Telegram-канале.

Назван способ продлить жизнь за четыре минуты в день
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, необходимая для долгой жизни прерывистая физическая активность должна длиться не больше минуты несколько раз в день.

«Обнаружилось, что всего три-четыре коротких всплеска активности каждый день были связаны с 40-процентным снижением преждевременной смерти от любой причины, а также смертности от рака. Это также было связано со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 49%», – написал врач.

В числе проявлений такой активности могут быть подвижные игры с детьми и домашними животными, подъем или спуск по лестнице, ходьба в гору или короткая пробежка до автобусной остановки. Такой подход к мобилизации организма удобен тем, у кого нет возможности регулярно заниматься полноценными тренировками, отметил специалист.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль рассказала о продукте, регулярное употребление которого способно укрепить здоровье и продлить жизнь. Она подчеркнула, что чеснок способствует уничтожению патогенной микрофлоры в кишечнике, улучшая пищеварение. Здоровый кишечник считается залогом долголетия, так как отвечает за то, как организм усваивает микроэлементы и витамины.

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