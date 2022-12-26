Специалисты назвали овощ для здоровья сердца

Антиоксиданты помогают бороться с опасными для жизни воспалениями.
Издание Al Mayadeen сообщает, что для того, чтобы снизить вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, нужно есть больше свеклы.
В такой пище содержится много антиоксидантов, которые помогают предотвращать опасные воспаления и выводить токсины из организма.
Кроме того, недавние исследования доказали эффективность свеклы в снижении количества вредного для организма холестерина. Именно его переизбыток часто приводит к проблемам с сердцем и сосудами.
Содержащиеся в свекле нитраты улучшают кровообращение, что, в свою очередь, положительно влияет на когнитивные навыки человека.
Кроме того, такая пища позволяет нормализовать артериальное давление. Эффект достигается благодаря фолиевой кислоте и нитратам.