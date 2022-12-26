Три побочных эффекта отказа от алкоголя

Всем известно, что алкогольные напитки вредят здоровью. Поэтому при отказе от них в организме в любом случае произойдут изменения. И вот чего вам следует ожидать.

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Если вы хотя бы на месяц сделаете перерыв в употреблении алкоголя, то вас ждёт множество положительных эффектов.

Улучшение состояния печени. Печень больше не будет трудиться над тем, чтобы переработать алкоголь. Это даст возможность наладить её функционирование, так как при употреблении спиртного она не может выполнять свою работу до тех пор, пока не очистит организм от алкоголя.

Поддержание здоровья кишечника. В больших количествах алкогольные напитки могут нанести вред желудку и способствовать воспалению кишечника. Также из-за употребления таких напитков могут возникнуть газы в животе, вздутие. Улучшение здоровья при наличии хронических заболеваний. Особенно это касается людей, у которых уже есть хронический синдром, синдром раздражённого кишечника или болезни печени.