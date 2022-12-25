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1 час назад

Эксперты рассказали, что будет, если отказаться от алкоголя на месяц

Волгоградская правда

Самочувствие человека может значительно улучшиться, если не потреблять спиртное продолжительное время.

Что будет, если отказаться от алкоголя на месяц
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Портал Eat This, Not That! сообщает, что если месяц не пить алкоголь, то у человека улучшится настроение. Отказавшийся от спиртного будет чувствовать себя счастливее.

Такие изменения поспособствуют нормализации веса и улучшению сна. Также специалисты уверяют, что чем более продолжительное время алкоголь не будет попадать в организм, тем более выраженным будет улучшение пищеварения. Благодаря месяцу без спиртного можно существенно снизить вероятность развития болезней желудочно-кишечного тракта.

Также улучшится состояние кожи. Очень вероятно, что отказавшийся от спиртного человек станет выглядеть моложе, чем в период активного потребления таких напитков.

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