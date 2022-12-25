Что будет, если отказаться от алкоголя на месяц

Самочувствие человека может значительно улучшиться, если не потреблять спиртное продолжительное время.

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Портал Eat This, Not That! сообщает, что если месяц не пить алкоголь, то у человека улучшится настроение. Отказавшийся от спиртного будет чувствовать себя счастливее.

Такие изменения поспособствуют нормализации веса и улучшению сна. Также специалисты уверяют, что чем более продолжительное время алкоголь не будет попадать в организм, тем более выраженным будет улучшение пищеварения. Благодаря месяцу без спиртного можно существенно снизить вероятность развития болезней желудочно-кишечного тракта.