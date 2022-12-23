Врач развеяла один из популярных мифов о курении

Риск инфаркта и инсульта увеличивается на 50 % из-за курения сигарет. Совсем неважно, сколько сигарет человек выкуривает в день. Подробности рассказала кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян.

«Не так важно 1, 2 или 3 сигареты в день курят люди. Даже курение 1 сигареты в день повышает риск инфарктов и инсультов», – заявила врач.

По ее словам, у мужчин повышается риск заполучить инфаркт даже при курении 1 сигареты в день на 48 %, у женщин – на 57 %. Риск инсульта у мужчин увеличивается на 25 %, а у женщин – на 31%, передает РИАМО.