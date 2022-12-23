Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

Врач развеяла один из популярных мифов о курении

РИА "ФедералПресс"

Риск инфаркта и инсульта увеличивается на 50 % из-за курения сигарет. Совсем неважно, сколько сигарет человек выкуривает в день. Подробности рассказала кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян.

Врач развеяла один из популярных мифов о курении
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Не так важно 1, 2 или 3 сигареты в день курят люди. Даже курение 1 сигареты в день повышает риск инфарктов и инсультов», – заявила врач.

По ее словам, у мужчин повышается риск заполучить инфаркт даже при курении 1 сигареты в день на 48 %, у женщин – на 57 %. Риск инсульта у мужчин увеличивается на 25 %, а у женщин – на 31%, передает РИАМО.

Напомним, некоторым людям отказаться от сигарет не так-то просто, однако все-таки выход из этой ситуации есть.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители