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2 часа назад

Врач назвал диету и спорт неэффективными способами борьбы с ожирением

Lenta.ruиещё 1

Одним из главных мифов о лечении ожирения является то, что болезнь можно побороть при помощи спорта и диет, заявил кандидат медицинских наук и бариатрический хирург Александр Неймарк. Комментируя «Ленте.ру» результаты исследования ВЦИОМ об отношении россиян к ожирению, врач развеял популярное среди населения заблуждение о том, что от заболевания можно избавиться посредством увеличения физической нагрузки и изменения рациона питания.

Врач назвал диету и спорт неэффективными способами борьбы с ожирением
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист призвал в первую очередь не забывать о разнице между лишним весом и ожирением. Лишний вес, по его словам, болезнью не является, и в борьбе с таким недугом диеты и спорт зарекомендовали себя как эффективные средства. Ожирение же может представлять угрозу для всего организма и приводить к сопутствующим заболеваниям: в этом случае исключительно спорт и диета не дают ожидаемого результата.

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«Исследования показывают, что 80-90 процентов людей с ожирением, которые худеют только с помощью диеты и спорта, в конечном итоге вновь набирают исходный вес. А шансы мужчины с тяжелой степенью ожирения достичь здорового веса без бариатрической хирургии составляют 1 на 1290 случаев, для женщины — 1 на 677 случаев», — сказал врач.

Он подчеркнул, что проблема борьбы с ожирением при помощи диет и спорта заключается в том, что человек вынужден бороться с самим собой.

«В наш организм заложена система, которая защищает нас от голода. Ее задача передавать мозгу информацию о том, сколько энергии осталось в запасе. Когда возникает дефицит калорий, мозг воспринимает это как сигнал о голодании и включает иной метаболический режим, направленный на максимальное сохранение поступающих калорий и увеличение чувства голода. В отличие от многих других ощущений, голод человек контролировать не способен», — сказал Неймарк.

Что касается спорта, то в случае людей с ожирением, по мнению специалиста, физическая активность может приносить больше вреда, чем пользы. Из-за большого веса во время выполнения физических упражнений на суставы и сердечно-сосудистую систему оказывается сильная нагрузка, а неправильный комплекс упражнений может подвергнуть риску работу сердца и жизненно важных систем организма.

В заключение врач сказал, что для лечения ожирения одним из наиболее эффективных способов можно считать бариатрическую хирургию: подобные операции направлены на изменение анатомии желудка и кишечника. Они помогают изменить питание, не набирать вес повторно и навсегда избавиться от ожирения и сопутствующих заболеваний.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса россиян о том, какие проблемы может повлечь за собой ожирение и как эффективно сбросить вес. По данным исследования, для снижения веса на 30 килограммов и более нужно много заниматься спортом (64 процента респондентов) и соблюдать диету (45 процентов). К врачу считают необходимым обратиться 27 процентов участников исследования. Неэффективными методами респонденты сочли работу с психологом (шесть процентов), уменьшение желудка (один процент), «откачку» жира и прием биологически активных добавок (БАД) без консультации с врачом (один процент).

ЗОЖ,Александр Неймарк,ВЦИОМ,
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