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1 час назад

Как подготовиться к крещенским купаниям: советы врача

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Ежегодно в ночь с 18 на 19 января все православные верующие отмечают праздник Крещения. Этот день является одним из двенадцати главных праздников для христиан. По всей стране организовываются массовые купания в проруби, обустраиваются комфортные купальни. Верующие люди убеждены, что если в такую ночь трижды окунуться в ледяную воду, таким образом можно избавиться от болезней и очиститься от грехов.

Как подготовиться к крещенским купаниям: советы врача
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На множестве столичных и региональных водоемов будут обустроены специализированные места для купания – они оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. В некоторых из них также предусмотрены теплые помещения для обогрева поблизости и питание с горячим чаем. Если вы настроены окунуться в прорубь, важно выбрать для этого события безопасное и оборудованное место. Прежде, чем это сделать, изучите список подобных мест для купаний, которые находятся недалеко от вашего дома.

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Кому не стоит купаться в крещенскую ночь

Врачи почти единогласно говорят о том, что людям с хроническими заболеваниями строго не рекомендуется окунаться в прорубь. Это касается и тех, кто страдает от болезней сердечно-сосудистой системы и тех, у кого наблюдались проблемы со спиной (остеохондроз позвоночника или остеоартроз). Также в ледяную воду нельзя заходить людям с воспалительными заболеваниями легких, ушей или носоглотки. Однако осторожнее стоит быть не только при наличии хронических заболеваний, но и при любых острых воспалениях.

«Есть группа риска, которой даже не стоит приближаться к проруби. Это люди с перенесенным инфарктом или инсультом, люди с гипертонической болезнью среднего и тяжелого течения, люди с проблемами вен нижних конечностей».
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Как подготовить организм к купанию в проруби

Несмотря на то, что купание в холодной воде считается закаливанием и полезно для организма, стоит учитывать, что польза возможна лишь в том случае, если вы к этому готовы. Закаленный человек гораздо реже болеет, легче переносит стресс и мягче адаптируется к переменам погоды. Однако не стоит окунаться в прорубь, если вы никогда не обливались холодной водой, не принимали контрастный душ, словом, ваш организм не был подготовлен к подобному испытанию.

Некоторые медики советуют начать подготовку к крещенским купаниям еще с лета – чаще ходить босиком, принимать контрастный душ, обливать ноги холодной водой и в целом чаще ходить на прогулки.

Врач общей практики Денис Прокофьев, рассказал «Рамблеру», как правильно подготовиться к крещенским купаниям. Он считает, что времени для этого потребуется все же немного больше.

«Чтобы полноценно подготовиться, достаточно одного календарного года с того момента, как вы поставили себе цель искупаться в крещенский мороз. Нужно, чтобы организм постепенно привыкал к низким температурам. Самый большой риск купания в проруби состоит в том, что при неподготовленных сосудах может произойти резкое сужение из-за низких температур и это приведет к усилению кровотока, повышению артериального давления, а на фоне этого и происходят сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому нужно в течение целого года ежемесячно постепенно понижать температуру в душе с привычного 21 градуса, снижая на 3-4 градуса поэтапно».
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Также очень важно, чтобы купание происходило в специально оборудованном месте под наблюдением спасателей и медиков. После купания ни в коем случае не стоит находиться на улице. Необходимо переодеться, снять всю мокрую одежду, надеть теплую куртку и отправиться в теплое помещение, чтобы организм мог прийти в норму.

«Еще один крайне серьезный момент: не употребляйте алкоголь на улице, так как он будет способствовать расширению сосудов, и в результате такие резкие перепады только усугубят состояние человека».
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

С собой обязательно возьмите большое банное полотенце, какой-либо горячий напиток в термосе и сухую теплую одежду. После того, как вы окунулись в купель, сразу же хорошо разотритесь махровым полотенцем, наденьте сухую одежду, шапку, шарф и варежки – вам может после купания показаться, что на улице не так уж и холодно, однако сразу утеплиться – это единственно верный вариант.

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