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3 часа назад

Какой тип ходьбы обеспечит большее сжигание калорий

Ferra.ru

Ходьба в стиле персонажа Джона Клиза, мистера Тибэга, в знаменитой сценке Монти Пайтона "Министерство глупых прогулок" требует значительно больших энергетических затрат, чем обычная походка, поскольку движение неэффективно, говорится в новой научной работе.

Какой тип ходьбы обеспечит большее сжигание калорий
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, всего 11 минут ходьбы в день, по технике мистера Тибэга, эквивалентны 75 минутам интенсивной физической нагрузки в неделю, что представляет собой новое средство повышения сердечно-сосудистой подготовки.

Рождественский выпуск научного журнала BMJ обычно более легкомысленный, хотя журнал утверждает, что публикуемые в нем статьи по-прежнему "придерживаются тех же высоких стандартов новизны, методологической строгости, прозрачности отчетности и читабельности, которые применяются в обычном выпуске".

Для своего исследования ученые взяли 13 здоровых взрослых в возрасте от 22 до 71 года. Все испытуемые носили портативные системы измерения метаболизма для измерения поглощения кислорода, энергозатрат и интенсивности упражнений.

Результаты: Как для мужчин, так и для женщин ходьба Тибэга приводила к значительно большим затратам энергии - примерно в 2,5 раза больше, чем обычная ходьба. Фактически, ходьба по Тибэгу показала энергоемкость, соответствующую энергичной интенсивной физической нагрузке.

ЗОЖ,Джон Клиз,
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