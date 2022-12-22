Диетолог назвала самую полезную для диабетиков специю

Лучшей специей для диабетиков является корица, так как она помогает организму активировать транспортировку глюкозы в клетки и тем самым понижает уровень сахара в крови. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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"Часто бывает, что при диабете II типа инсулин есть, он тащит за собой глюкозу в клетку, но она не открывается. Корица как бы обеспечивает сцепку как раз этого "ключа" с "замком". Открывается клетка, и инсулин с глюкозой в нее проходит. Соответственно, уровень сахара в крови снижается", – объяснила эксперт.

Помимо этого, корица обладает антиоксидантными свойствами и оказывает противовоспалительное действие. Также запах этой специи способен обхитрить организм, отметила Соломатина.

Запах корицы дает сигнал головному мозгу, что в принципе человек как бы насытился. Даже если человек съел немного, ему кажется, что он съел гораздо больше. То есть тяга к углеводистой пище уменьшается.

Елена Соломатина – врач-диетолог

Специалист порекомендовала добавлять корицу в цикорий, какао или чай. Также можно заваривать половину чайной ложки этой специи, дать настояться 10 минут, после чего выпить.