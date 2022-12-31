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3 часа назад

Что будет, если съесть больше 10 мандаринов за раз

Анна Шутова
Елена Соломатинаэксперт

Зима — традиционно сезон мандаринов. Иногда мы не замечаем, как съедаем их килограммами. Насколько это опасно и что будет, если съесть больше 10 мандаринов за раз? Спросили врача-диетолога Елену Соломатину.

Что будет, если съесть больше 10 мандаринов за раз
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, мандарины, безусловно, полезны, но только, если есть их в меру и знать особенности своего организма.

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Все зависит, конечно, от исходного состояния здоровья человека. Надо просто помнить, что, во-первых, мандарины — все-таки фрукт кислый, и поэтому, если есть заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно в состоянии обострения, человек может испытывать боль после их употребления. Это различные язвы, гастриты, колиты, проблемы с печенью, гепатиты, холециститы, панкреатит с поджелудочной железой — все, что связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Органические кислоты полезны, но они могут все равно раздражать слизистую.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

В мандаринах также содержится клетчатка. Она полезна, но у неподготовленных людей, которые употребляют мало клетчатки, она может вызвать метеоризм, вздутие и дискомфорт.

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Кроме того, цитрусовые могут спровоцировать сильную аллергическую реакцию.

Если у человека аллергия на цитрусовые, естественно, мандарины сыграют с ним злую шутку. Опять же, имеет значение степень непереносимости. Иногда достаточно съесть дольку мандарина и вызвать отек Квинке. Если мы съедим сразу 10, уже велики риски, что так или иначе мы сможем навредить своему здоровью, даже у здорового человека, у которого не было до этого момента проявления аллергии, она может появиться.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Диетолог посоветовала быть аккуратными с мандаринами диабетикам, так как в фруктах содержится сахар.

Если человек съест много мандаринов, то уровень глюкозы у него может подняться. Поэтому тут все зависит от индивидуальной непереносимости этих фруктов. В день здоровому человеку рекомендовано условно 4-5 мандаринов в зависимости от размера. И есть стоит не сразу, залпом, а дать организму возможность их нормально переработать.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог
ЗОЖ,Елена Соломатина,
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