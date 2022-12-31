Что будет, если съесть больше 10 мандаринов за раз

Все зависит, конечно, от исходного состояния здоровья человека. Надо просто помнить, что, во-первых, мандарины — все-таки фрукт кислый, и поэтому, если есть заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно в состоянии обострения, человек может испытывать боль после их употребления. Это различные язвы, гастриты, колиты, проблемы с печенью, гепатиты, холециститы, панкреатит с поджелудочной железой — все, что связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Органические кислоты полезны, но они могут все равно раздражать слизистую.

