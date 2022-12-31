Зима — традиционно сезон мандаринов. Иногда мы не замечаем, как съедаем их килограммами. Насколько это опасно и что будет, если съесть больше 10 мандаринов за раз? Спросили врача-диетолога Елену Соломатину.
По словам медика, мандарины, безусловно, полезны, но только, если есть их в меру и знать особенности своего организма.
В мандаринах также содержится клетчатка. Она полезна, но у неподготовленных людей, которые употребляют мало клетчатки, она может вызвать метеоризм, вздутие и дискомфорт.
Кроме того, цитрусовые могут спровоцировать сильную аллергическую реакцию.
Диетолог посоветовала быть аккуратными с мандаринами диабетикам, так как в фруктах содержится сахар.