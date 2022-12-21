Уролог рассказал о влиянии алкоголя на организм

Алкогольные напитки могут нанести серьезный вред органам мочеполовой системы. Об этом заявил главный внештатный специалист-уролог министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главврача Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Сергей Пикалов.

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Поражение почек, предстательной железы, бесплодие: главный уролог Самарской области рассказал о влиянии алкоголя на организм Фото: unsplash.com

Любой алкоголь и даже незначительные его дозы отрицательно сказываются на всем организме человека. Особенно уязвимы почки, отмечает специалист.

"Почти у половины наших пациентов проблемы в работе почек обусловлены злоупотреблением алкоголя. Поражение почек при алкоголизме развивается вследствие прямого токсического действия суррогатов алкоголя и его метаболитов на почечную ткань. У пациентов, страдающих алкоголизмом, в 19 % случаев развивается терминальная почечная недостаточность, когда почки перестают функционировать самостоятельно", - уточнил Сергей Пикалов.

Пристрастие к алкоголю вызывает дегенеративные изменения в надпочечниках и железах половой системы, снижается уровень тестостерона. Зачастую, по словам медика, это ведет к половой дисфункции и импотенции. В той или иной степени этими расстройствами страдает треть мужчин, употребляющих спиртные напитки.

"Хроническое злоупотребление алкоголем также отрицательно сказывается на всех параметрах спермы, вплоть до бесплодия", - добавил Пикалов.

Кроме того, спиртные напитки увеличивают выработку мочи и раздражают мочевой пузырь. Такой эффект может приводить к учащенным позывам. Потребление алкоголя может привести к снижению иммунитета и, как следствие, к хроническому воспалению предстательной железы.